Володин заявил о признании БРИКС в Европе: "Ваше время уходит"

С каждым годом число стран, понимающих, что БРИКС стала основой многополярности, только растётНедавно вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил в интервью Berliner Zeitung, что его страна подумывает о присоединении к БРИКС, что может стать альтернативой членству в Евросоюзе.