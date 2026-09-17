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Воронежские новости

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Пустые колонки и дорогой дизель: где в Воронеже можно заправиться утром четверга

Пустые колонки и дорогой дизель: где в Воронеже можно заправиться утром четверга

Топливная ситуация в городе все еще остается неоднозначной: пока одни АЗС чинят вывески и возвращают топливо в продажу, другие продолжают торговать лишь дизелем, а третьи и вовсе держат колонки «пересохшими» уже которую неделю.

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