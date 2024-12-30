Торт Славянка. Рецепт из советского журнала «Работница»

Торт «Славянка» — это один из самых популярных и любимых десертов в русской кондитерской традиции. Его можно отнести к группе классических тортов, которые имеют своеобразный вкус и текстуру, сочетая нежность и насыщенность.
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