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Poejka

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Торт Славянка. Рецепт из советского журнала «Работница»

Торт Славянка. Рецепт из советского журнала «Работница»

Торт «Славянка» — это один из самых популярных и любимых десертов в русской кондитерской традиции. Его можно отнести к группе классических тортов, которые имеют своеобразный вкус и текстуру, сочетая нежность и насыщенность.

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