Испанский наркобарон подал в суд на Netflix из-за сериала, в котором его изобразили импотентом

Жестокий мафиози, сексист, торговец кокаином, импотент и при этом развратник, совращающий женщин, невежественный грубиян и плохой семьянин - вот как изобразили вольство 77-летнего «крестного отца» Лауреано Убина в сериале Fariña - "Кокаин".