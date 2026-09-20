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«Партия зелёной хунты должна уйти» – ВСУшник анонсирует майдан против Зеленского через две недели

«Партия зелёной хунты должна уйти» – ВСУшник анонсирует майдан против Зеленского через две недели

Третьего октября на Украине, а также украинцы в других странах выйдут на протесты против правления узурпатора Владимира Зеленского и его хунты.

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