Третьего октября на Украине, а также украинцы в других странах выйдут на протесты против правления узурпатора Владимира Зеленского и его хунты.
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