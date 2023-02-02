Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

97 подписчиков

Защитник «Барсы» Бальде сделал 4-й ассист в сезоне Ла Лиги. Среди игроков до 20 лет в топ-5 лиг больше лишь у Мусиалы (6)

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде отдал голевой пас в матче Ла Лиги с «Бетисом» (2:1). Теперь у 19-летнего испанца 4 ассиста в текущем турнире.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх