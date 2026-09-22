Трамп подтвердил обсуждение производства ракет Patriot на Украине

Вашингтон и Киев обсуждают возможность производства на Украине ракет для зенитных комплексов Patriot, сообщил президент США Дональд Трамп 22 сентября.
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