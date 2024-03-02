Представлен первый трейлер хоррора “Незнакомцы: Часть первая”В преддверии майского релиза компания Lionsgate наконец-то выпустила первый трейлер фильма “Незнакомцы: Часть первая”, в котором рассказывается о напряженном слэшере с высокой вероятностью кровопролития.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)