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Капелло о тренере для Италии: «Конте. Манчини – тоже силен, но он бросил команду, этого не забыть. У Мальдини огромная харизма, он победитель»

Бывший главный тренер «Милана» и «Ромы» Фабио Капелло назвал Антонио Конте лучшей кандидатурой на пост главного тренера сборной Италии.

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