Эксперт: северное сияние в Крыму повторится

Учёные лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, а также Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН прогнозируют сильную магнитную буря, которая ожидается 4 декабря.
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