Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 получила возрастной рейтинг Mature 17+ от ESRB Как стало изве...

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 получила возрастной рейтинг Mature 17+ от ESRBКак стало известно, организация ESRB выставила возрастной рейтинг предстоящей Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 от The Chinese Room и Paradox Interactive.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)