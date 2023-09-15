Житель Амурской области ушел в тайгу на 5 лет. Никто не знал, что на реках мужчина намывал золото. Ему удалось собрать драгоценного металла на 100 миллионов рублей, однако на трассе сибиряка остановили для проверки.
Мужчина 5 лет жил в тайге и намывал золото. Собрал на 100 миллионов, но на трассе сибиряка остановили для проверки
Комментарии
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Владимир Крепкий
А статья фигня,автор пусть посмотрит карту для интереса где Колыма,а где Амурская область(золото есть там и там)
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5 час.
Владимир Крепкий
У пиндосов с географией постоянно проблемы,чему их только в школе учат. У нас если даже по шпаргалкам(справочникам) не можешь определить где Колыма,а где Амурская область выдают справку что прослушал столько то классов без аттестата об образовании и статьи таким писать не доверяют
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5 час.
Владимир Евтушенко
Статья ложь. Трасса Колыма связывает Якутск и Магадан. А зачем поехал бы по ней старатель из Амурской области?Как бы он на неё вообще попал?
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