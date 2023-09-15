Мужчина 5 лет жил в тайге и намывал золото. Собрал на 100 миллионов, но на трассе сибиряка остановили для проверки

Владимир Крепкий А статья фигня,автор пусть посмотрит карту для интереса где Колыма,а где Амурская область(золото есть там и там)

Владимир Крепкий У пиндосов с географией постоянно проблемы,чему их только в школе учат. У нас если даже по шпаргалкам(справочникам) не можешь определить где Колыма,а где Амурская область выдают справку что прослушал столько то классов без аттестата об образовании и статьи таким писать не доверяют