Латвия "обороняется" ж/д обрезанием, Словакия поддерживает Россию, а Евросоюз отменяет "Рождество": информационный хит-парад

В очередном, уже по-настоящему зимнем выпуске информационного хит-парада #всё_как_есть мы узнаем о том, что думают простые украинцы о русофобии на местном уровне, посмотрим на очередные директивы для еврочиновников, узнаем о новой оборонной стратегии Латвии, а также проведём своеобразный срез мнений о России в некоторых европейских странах.