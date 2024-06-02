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Дочь Умы Турман и Итана Хоука Майя признала, что в карьере ей помог статус "непо-детки" и осудила свое старое интервью, в котором она это отрицала

Дочь Умы Турман и Итана Хоука Майя признала, что в карьере ей помог статус "непо-детки" и осудила свое старое интервью, в котором она это отрицала

Дочь голливудских актеров Умы Турман и Итана Хоука, Майя, признала в новом интервью The Times, что продвинуться в карьере ей помог ее статус “непо-детки” — привилегированного ребека богатых и известных родителей.

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