Бисквитно-муссовый торт "Апельсин и хурма"

Представляю вашему вниманию вкуснейший торт! Как вы уже догадались, это еще один мой эксперимент с сезонным фруктом - хурмой, хотя, на самом деле это, оказывается, ягода! В составе: бисквит от Луки Монтерсино, баварский мусс с хурмой, апельсиновый баварский мусс, желе из хурмы, взбитые сливки и физалис.