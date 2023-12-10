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Поварёнок с лучшими рецептами

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Бисквитно-муссовый торт "Апельсин и хурма"

Бисквитно-муссовый торт "Апельсин и хурма"

Представляю вашему вниманию вкуснейший торт! Как вы уже догадались, это еще один мой эксперимент с сезонным фруктом - хурмой, хотя, на самом деле это, оказывается, ягода! В составе: бисквит от Луки Монтерсино, баварский мусс с хурмой, апельсиновый баварский мусс, желе из хурмы, взбитые сливки и физалис.

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