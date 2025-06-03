Китай привержен укреплению партнерства в рамках ШОС

2025 год — «Год Китая» в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает romanian.cgtn.com Китай готов работать с другими государствами-членами, чтобы уделять первоочередное внимание развитию, укреплять валютно-финансовое сотрудничество, развивать универсальные выгодные цифровые финансы, готовиться к созданию Банка развития ШОС и придавать мощный импульс развитию стран региона, заявил виц .