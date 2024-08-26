Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 657 подписчиков

Ценные трофеи: наши военные уничтожают или захватывают технику НАТО в зоне СВО

Ценные трофеи: наши военные уничтожают или захватывают технику НАТО в зоне СВО

За минувшие сутки в зоне спецоперации враг потерял около двух тысяч боевиков на разных направлениях. Наши военные постепенно продвигаются вперед и с каждым днем улучшают свои позиции, пополняя при этом арсеналы ценными трофеями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх