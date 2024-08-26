Ценные трофеи: наши военные уничтожают или захватывают технику НАТО в зоне СВО

За минувшие сутки в зоне спецоперации враг потерял около двух тысяч боевиков на разных направлениях. Наши военные постепенно продвигаются вперед и с каждым днем улучшают свои позиции, пополняя при этом арсеналы ценными трофеями.
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