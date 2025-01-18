Во время Крещенских купаний в Лахденпохье будут дежурить сотрудники ГИМС

Об этом сообщили в ГИМС района. С целью обеспечения безопасности, а также недопущения несчастных случаев в период совершения обряда в районе традиционных Крещенских купаний, а именно во втором городке на оз.
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