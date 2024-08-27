ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Москвичи перечислили «Народному фронту. Все для победы!» 14 млн руб. на сайте «Миллион призов»

Москвичи перечислили «Народному фронту. Все для победы!» 14 млн руб. на сайте «Миллион призов»

Собранные средства направляются в адрес фонда В Москве сбор средств в поддержку бойцов, которые находятся в зоне проведения СВО, продолжает сайт «Миллион призов» совместно с благотворительным фондом «Народный фронт.

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