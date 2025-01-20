Четыре года неудач: какую Америку Байден оставил Трампу

Американская демократия крепче за забором. Территория вокруг Белого дома, Капитолия и соединяющего их Пенсильвания-авеню похожа на мексиканскую границу, которую Дональд Трамп так же хотел обнести неприступной стеной.
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