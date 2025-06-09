В облцентре отремонтируют аварийные участки дороги на улицах Багратиона и Николаева

Прокуратура добилась через суд проведения ремонта дорог в Смоленске Суд обязал министерство транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области и Смоленскавтодор отремонтировать аварийные участки дороги по улицам Багратиона и Николаева в областном центре.