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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бентанкур сказал, что все корейцы выглядят одинаково. Хавбек «Тоттенхэма» извинился перед Соном: «Это просто очень плохая шутка!»

В социальных сетях распространился ролик с участием полузащитника «Тоттенхэма». В нем уругвайский телеведущий Рафа Котело просит у Бентанкура футболку его партнера по команде.

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