Исследователи из португальского Института биомедицинских наук университета Порту обнаружили связь между склонностью к психопатии и составом кишечной микрофлоры: у людей с выраженной эмоциональной холодностью чаще выявлялись бактерии Allisonella, Prevotella и Cloacibacillus evryensis, а также повышены уровни глюкозы и таурина в стуле, пишет «Вечерняя Москва» .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минпросвещения за...
- Минпросвещения за...
- Т Ямпольская назвал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым