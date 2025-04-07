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Царьград

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Битва за Курскую область: ВС РФ ведут наступление у Горнальского монастыря

Битва за Курскую область: ВС РФ ведут наступление у Горнальского монастыря

В Курской области продолжаются активные бои за хутор Олешню и село Гуево. Подразделения морской пехоты и мотострелков ВС РФ наступают к Горнальскому Свято-Николаевскому монастырю, где ВСУ оборудовали опорный пункт.

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