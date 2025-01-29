Депутат Европарламента Браун сорвал минуту молчания в память жертв Холокоста

Ультраправый евродепутат из Польши и кандидат в президенты республики Гжегож Браун сорвал минуту молчания в память жертв Холокоста в Европарламенте, после чего он был удален из зала пленарных заседаний, сообщает телеканал TVP Info.
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