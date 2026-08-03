ВСУ разбрасывают мины «Лепесток» без механизма самоликвидации в ЛНР

Противник снова переписывает правила минной войны, и на этот раз цена ошибки — человеческая стопа. Речь не о высокотехнологичных «умных» боеприпасах, а о коварной простоте, которая делает войну ещё более жестокой.
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