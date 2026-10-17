17 октября 1945 года – дата, которая закрепила новый статус Кенигсберга: именно в этот день город с прилегающими землями официально стал частью Советского Союза.
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