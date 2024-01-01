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Марчмент с 3+1, Фогеле с 2+3 и Фредерик с 2+1 – звезды последнего в 2023 году игрового дня в НХЛ

Марчмент с 3+1, Фогеле с 2+3 и Фредерик с 2+1 – звезды последнего в 2023 году игрового дня в НХЛ

Лига подвела итоги последнего игрового дня 2023 года.  Третья звезда – форвард «Бостона» Трент Фредерик с 3 (2+1) очками в матче с «Детройтом» (5:3).

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