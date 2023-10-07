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Военный Дандыкин: разминировать зону СВО из-за действий ВСУ будут десятки лет

Военный Дандыкин: разминировать зону СВО из-за действий ВСУ будут десятки лет

По мнению военного эксперта и капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, после завершения конфликта на Украине, процесс полного разминирования зоны специальной военной операции (СВО) может потребовать десятилетий, пишет Лента.

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