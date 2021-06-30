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К матери на день рождения приехать отказались из-за того, что были приглашены к друзьям на пикник

К матери на день рождения приехать отказались из-за того, что были приглашены к друзьям на пикник

К матери на день рождения приехать отказались из-за того, что были приглашены к друзьям на пикник– …Просто они, как сейчас молодежь говорит, «забили» на мой день рождения, вот и все! – обиженно рассказывает шестидесятилетняя Клавдия Максимовна.

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