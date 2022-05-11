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Politico: ЕС рассматривает предоставление Венгрии компенсацию за поддержку санкций против российской нефти

Официальные лица Евросоюза рассматривают возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в качестве меры по убеждению премьер-министра страны Виктора Орбана поддержать санкции против российской нефти и шестой пакет санкций ЕС в целом.

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