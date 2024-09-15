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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «Очень плохо провели старт, но на «харде» были быстрее конкурентов»

Расселл остался доволен попаданием на подиум. Пилот «Мерседеса» подвел итоги Гран-при Азербайджана, отметив, что остался доволен своим темпом на жестких шинах, а также приятным бонусом в виде попадания на подиум, которое стало возможно благодаря аварии Серхио Переса и Карлоса Сайнса на последнем круге гонки.

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