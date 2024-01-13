Бойкот Филиппу Киркорову за «голую вечеринку» продлили до весны

События, связанные с “голой вечеринкой” блогерши Анастасии Ивлеевой, продолжают набирать обороты, а знаменитости, которые решили присоединиться к этому скандальному событию, оказываются в центре внимания.
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