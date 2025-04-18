Смогли договориться: США и Украина готовы заключить сделку по полезным ископаемым

Этот документ станет основой для создания Фонда инвестиций в восстановление Украины. Ожидается, что соглашение привлечет значительные инвестиции в украинскую экономику, позволит модернизировать инфраструктуру и укрепит партнерство между двумя странами.
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