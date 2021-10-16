В Крыму завершился очередной этап разминирования затонувшего теплохода «Жан Жорес»

В Крыму торжественным построением и награждением специалистов сводного отряда МЧС России на центральной набережной Феодосии завершился очередной этап разминирования затонувшего в годы Великой Отечественной войны советского теплохода «Жан Жорес».
В Крыму торжественным построением и награждением специалистов сводного отряда МЧС России на центральной набережной Феодосии завершился очередной этап разминирования затонувшего в годы Великой Отечественной войны советского теплохода «Жан Жорес».
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