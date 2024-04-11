Турция и Иран выразили соболезнования главе ХАМАС после гибели сыновей

Высокопоставленные представители Ирана и Турции направили соболезнования лидеру радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилу Хании, накануне потерявшему трех сыновей и внука в результате израильского удара по сектору Газа.
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