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Петербургский дневник

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Юрист Хаминский предупредил о штрафе за езду на летней резине с 1 декабря

Юрист Хаминский предупредил о штрафе за езду на летней резине с 1 декабря

Он будет составлять 500 рублей Использование летних шин в зимний период запрещено постановлением правительства России, с 1 декабря езда на летней резине зимой может грозить водителям штрафами в размере 500 рублей, сообщил РИА Новости юрист Александр Хаминский.

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