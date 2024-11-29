Юрист Хаминский предупредил о штрафе за езду на летней резине с 1 декабря

Он будет составлять 500 рублей Использование летних шин в зимний период запрещено постановлением правительства России, с 1 декабря езда на летней резине зимой может грозить водителям штрафами в размере 500 рублей, сообщил РИА Новости юрист Александр Хаминский.
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