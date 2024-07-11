Медведев: путь Украины в НАТО должен завершиться исчезновением страны и альянса

Как подчеркнул в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Россия должна сделать все, чтобы «необратимый путь Украины в НАТО» закончился исчезновением и этой страны, и самого альянса.
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