Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Там только мародеров не трогают.Экс-президент США...
  • Лидия Курзаева
    Может нанюхалась чего? 🤔Жена президента У...
  • Андрей Сим
    Вот и до Авдеевки добрались, недолго этим тварям укронацикам жить осталось и огонь корректировать. Выжечь бы их живым...Авиаударом ВКС РФ...

Российский «Ланцет» взорвал чешскую РСЗО на Авдеевском направлении

Российский «Ланцет» взорвал чешскую РСЗО на Авдеевском направлении

Российские военные все более активно используют беспилотные летательные аппараты различного типа в ходе спецоперации на Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх