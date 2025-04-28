Виктория Цыганова жёстко высказалась о поведении Анны Асти: «Забились под плинтус»

Певица Вика Цыганова обрушилась с критикой на Анну Асти, причислив её к «артистам-молчунам». «Артисты-молчуны забились под плинтус и прекрасно себя чувствуют», — заявила Цыганова в своём Telegram-канале и объяснила, что имеет в виду.