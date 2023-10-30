Более 600 тысяч раз водители превысили скорость с начала года в Карелии

И почти 800 водителей сознательно нарушили правило выезда на встречную полосу. С начала года в Карелии свыше 600 тысяч водителей привлечены к административной ответственности за превышение скорости движения.
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