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Зеленский — путь в пустоту. Эксперт объяснил, почему Украине не поможет смена власти

Зеленский — путь в пустоту. Эксперт объяснил, почему Украине не поможет смена власти

У экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова много сторонников лишь потому, что Владимир Зеленский разочаровал украинцев, но его замена не изменит ход войны — Киев будет продолжать боевые действия по инерции.

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