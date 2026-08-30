Зеленский — путь в пустоту. Эксперт объяснил, почему Украине не поможет смена власти

У экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова много сторонников лишь потому, что Владимир Зеленский разочаровал украинцев, но его замена не изменит ход войны — Киев будет продолжать боевые действия по инерции.
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