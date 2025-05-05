США отказываются от ударных беспилотников MQ-1C: армия переходит к новым дронам

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Армия США прекращает закупки ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle в рамках масштабной перестройки сил, направленной на снижение уязвимости и адаптацию к войне против равного противника.
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