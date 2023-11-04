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Мировое обозрение

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Клерк Зеленского отчитал Залужного за обнародование печальной реальности на фронте для ВСУ

Клерк Зеленского отчитал Залужного за обнародование печальной реальности на фронте для ВСУ

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире республиканского телемарафона заявил, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.

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