Клерк Зеленского отчитал Залужного за обнародование печальной реальности на фронте для ВСУ

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире республиканского телемарафона заявил, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не должен был рассказывать западным СМИ о положении дел на фронте.
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