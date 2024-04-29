Под Часовым Яром уничтожен спецназ ГУР: новости СВО на утро 30 апреля

Также стало известно об отступлении ВСУ на “новые рубежи” и тактических успехах РФ. СМИ: Сырский вынужденно отправил под Часов Яр спецназ ГУР На Авдеевском направлении в зоне СВО продолжаются бои за Часов Яр.
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