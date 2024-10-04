«Чикаго» отправил Корчински и Назара в АХЛ. Клуб считает, что игра за «Рокфорд» поможет прогрессу 7-го и 13-го номеров драфта НХЛ-2022

Главный тренер «Блэкхокс» Люк Ричардсон сказал, что надеется на их прогресс в «Рокфорде». 20-летний защитник Корчински отыграл весь прошлый сезон в НХЛ (клуб не мог отправить его в АХЛ, так как он был задрафтован из Западной юниорской лиги).