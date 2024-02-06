Рукоделки — простые и крутые — из материалов, взятых из природы!

Вам кажется, что из природных материалов можно мастерить только поделки в школу? Вовсе нет! Смотрите сами… Настенные панно Если совсем немного освоить основы техники декупаж, из дощечки и салфетки (или любой бумажной картинки с подходящим пейзажем) можно сделать фальш-окошко, обрамленное лакированными веточками и украшенное джутовым шнуром.