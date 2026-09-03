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Тульские новости

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И.о. руководителя СУ СК по Курской области стал тульский полковник Севастьянов

И.о. руководителя СУ СК по Курской области стал тульский полковник Севастьянов

Никита Севостьянов, полковник юстиции, 41 год, ранее заместитель руководителя управления СКР по Тульской области, приступил к обязанностям с 1 сентября.

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