И.о. руководителя СУ СК по Курской области стал тульский полковник Севастьянов

Никита Севостьянов, полковник юстиции, 41 год, ранее заместитель руководителя управления СКР по Тульской области, приступил к обязанностям с 1 сентября.
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