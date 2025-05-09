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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Razer представила подголовник для игрового кресла, который заменяет наушник...

Razer представила подголовник для игрового кресла, который заменяет наушникиRazer представила подголовник со встроенными динамиками Clio, способный обеспечить любое игровое кресло пространственным звуком — управление устройством осуществляется через приложение Synapse 4, поддерживается стандарт THX.

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