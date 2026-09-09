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В России вышло учебное пособие «Этика искусственного интеллекта» о философском осмыслении технологий ИИ

В России вышло учебное пособие «Этика искусственного интеллекта» о философском осмыслении технологий ИИ

В Национальном исследовательском университете «МИФИ» опубликовано учебное пособие «Этика искусственного интеллекта», посвящённое переводу философских представлений о морали на язык разработки ИИ-систем.

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